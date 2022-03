Lombardia in festa

Descrizione evento: Le storiche ambientazioni ottocentesche di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo, a pochi chilometri da Monza, si trasformeranno in una fucina floreale, con allestimenti e scenografie, per artigiani e vivaisti che esibiranno le loro allettanti produzioni …opere in ceramica, vetro, tessuti, cuoio, piante e fiori, prodotti naturali, essenze, nuove collezioni moda ed accessori primavera – estate, tessuti ecologici, arredi e complementi per la casa, gioielli ispirati a fiori e foglie...

Piante e fiori, particolari ed insoliti, annuali e perenni, cactacee e succulente, aromatiche, fiorite in varietà, composizioni floreali etc. proporranno le loro varietà per colorare giardini e terrazzi a primavera.

Inoltre ci saranno diverse dimostrazioni dal vivo di tecniche di artigianato, il laboratorio del pane con il forno a legna con la preparazione e la cottura sul posto, i laboratori didattici di cucina con fiori e frutta, biscotti, i laboratori creativi ed artistici di Pasqua “Coloriamo le uova” la caccia al tesoro, il trucca bimbi e grandi, i giochi e tanto altro.

Originali artisti di strada allieteranno la due giorni con i loro fantastici intrattenimenti.

E poi le cucine sul posto e gli street food selezionati, gli arrosticini abruzzesi, la pizza, il tacos, i fritti sfiziosi, le patate a spirale, i cannoli siciliani ed il cioccolato di Modica, la cucina contadina, le torte di nocciole, i vini doc del Piemonte, le birre artigianali, i casoncelli bergamaschi, i prodotti enogastronomici regionali italiani, da assaporare nella corte della Villa o nel verde parco e le aree del gusto con prodotti regionali e degustazioni guidate.

Inoltre interessanti aree del gusto, con prodotti selezionati, offriranno al pubblico degustazioni e faranno conoscere produzioni anche di nicchia e particolari.

Agricola Santa Giulia porterà il suo forno a legna e mostrerà ai visitatori come si prepara e si cuoce il pane artigianale, dando la possibilità di acquistare le pagnotte appena pronte. Verranno poi realizzati laboratori del pane gratuiti per bambini e adulti (sabato alle 17.00 e domenica alle 15.00) ed allestiti simpatici giochi artigianali agricoli.

Al Festival dei Fiori e dell’Artigianato ci saranno laboratori didattici e di cucina per bambini ed adulti in collaborazione con Chiara Baldanzi Food Artist Cucina Wow nei orari: Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

I laboratori di cucina saranno: “Mini bouquet di tramezzini” e “Frutta in fiore”.

Per i laboratori è previsto un contributo.



In collaborazione con Bimby - Vorwerk Italia si terranno anche laboratori di cucina per bambini per realizzare simpatiche focaccine – maialini e originali biscotti - cagnolini:

Sabato e Domenica alle ore 10.30 gli impasti e la preparazione delle focaccine – maialini ed alle ore 11.30 i biscotti - cagnolini; ed alle ore 15.30 gli impasti e la preparazione delle focaccine – maialini ed alle ore 16.30 verranno realizzati i biscotti - cagnolini. I laboratori saranno gratuiti.

Sempre per i bambini si svolgeranno laboratori creativi ed intrattenimenti sul tema della natura e dei fiori, in modo che tutta la famiglia incontri aspetti interessanti nell’evento.

A cura di Grazia & Max – Animazione si terranno per bambini:

- “Laboratori creativi “Coloriamo le uova di Pasqua“ Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

- Laboratori di bolle di sapone e animazione clown nell’arco delle giornate

- “Caccia al tesoro” sabato e domenica alle ore 16.00 (è gradita la prenotazione)

Ci sarà poi il “Trucca bimbi e grandi” in orario continuato sabato e domenica a cura di Antonella Fate per le Feste.

Per alcuni laboratori didattici di cucina e creativi, la caccia al tesoro ed il trucco è richiesto un contributo.

Sabato e Domenica si terranno le visite guidate a Villa Bagatti Valsecchi per conoscere la storia e la vita della Villa e delle architetture nel parco, nei secoli. E’ previsto un contributo.

In un clima piacevole e circondati dalla natura e dalla bellezza, sorgente di tranquillità è piacevole anche sedersi ed ammirare le particolari realizzazioni di ambientazioni e giardini, di composizioni floreali dal gusto giapponese sfumando in stili più attuali, o trascorrere il tempo scegliendo una delle piante dalle specie insolite per degli acquisti per sé, per gli altri, per la propria casa, terrazzo o giardino e per il supporto alla nostra economia, al vero Made in Italy, al fatto a mano, al nostro artigianato ed agricoltura.

Il Festival dei Fiori e dell’Artigianato è patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Varedo, promosso da Associazione culturale e artistica Iperbole e Fondazione Versiera 1718 ed organizzato in collaborazione con Eventi doc di Myriam Vallegra e Comune di Varedo.

La manifestazione è organizzata secondo i protocolli di sicurezza anti-covid.

Per gli spazi interni potrà essere richiesto green pass e mascherina, se previsti per decreto.

Vi aspettiamo !

Sabato 2 e Domenica 3 aprile 2022

Villa Bagatti Valsecchi

Via Vittorio Emanuele II, 48, Varedo (MB)

Per informazioni:

Associazione culturale e artistica Iperbole: tel. 329-8989533 – 0331-553387 - info@associazioneiperbole.it - www.associazioneiperbole.it

Eventi doc di Myriam Vallegra: tel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it – www.eventi-doc.it –

Pag. FB Eventi doc di Myriam Vallegra