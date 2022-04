Lombardia in festa

Descrizione evento: La spettacolare e scenografica secentesca Villa Burba a Rho ospiterà la rassegna floreale, artistica, artigianale “Fiori e Arte in Villa Burba”, uno splendido connubio tra fiori e colori, sapori e saperi, arte e cultura.

La cura, la coltivazione e la preservazione di piante e fiori, anche le più rare e particolari, con la presenza e la consulenza di vivaisti provenienti da tutta Italia e la loro unione con l’artigianato artistico e l’arte di artigiani ed artisti, con le loro opere e manufatti in carta, ceramica, vetro, legno, tessuto, metalli … si sposano bene insieme, valorizzando e arricchendo anche la meravigliosa dimora gentilizia che ospita la manifestazione.

La manifestazione “Fiori e Arte in Villa Burba” è promossa dal Comune di Rho, Assessorati alla Cultura, Commercio e Turismo, ed organizzata in collaborazione con Associazione culturale e artistica Iperbole ed altre associazioni, organizzazioni e tutti gli espositori, che danno il loro prezioso contributo nella varietà ed articolazione del grande evento.

La manifestazione è patrocinata, per la sua qualità, dal Comune di Rho e da Regione Lombardia.

In occasione della manifestazione “Fiori e Arte in Villa Burba” si terranno le visite guidate alla Villa, al filatoio ed al Parco storico, che ospitano l’esposizione, degustazioni, dimostrazioni dal vivo, conferenze-incontri sul verde, sul giardinaggio e sulla cucina, intrattenimenti e animazioni per bambini, laboratori didattici per bambini ed adulti.

Un evento bello e piacevole, per tutta la famiglia, in un contesto unico, unendo bellezza, arte, cultura, storia, giardinaggio, verde, ambiente e artigianato, tanti temi che caratterizzano il nostro bel Paese e che valorizzano il nostro territorio.

Le storiche ambientazioni secentesche di Villa Burba a Rho, a pochi chilometri da Milano, si trasformeranno in una fucina floreale, con allestimenti e scenografie, per artigiani e florovivaisti che esibiscono le loro allettanti produzioni … opere in ceramica, vetro, tessuti, cuoio, carta, materiali vegetali, pietra, legno, carta, piante e fiori, prodotti naturali, essenze, nuove collezioni moda ed accessori primavera – estate, tessuti ecologici, arredi e complementi per la casa, gioielli artistici, prodotti di cosmesi naturali ed alcuni prodotti artigianali enogastronomici selezionati da numerose Regioni d’Italia, oltre che dal territorio.

Nella storica location espongono artisti, artigiani, vivaisti, florovivaisti, aziende agricole, progettisti e realizzatori di giardini, scuole di agraria e floricoltura, con cui entrare in contatto e da conoscere dal vivo.

In un clima piacevole e circondati dalla natura e dalla bellezza, sorgente di tranquillità è piacevole anche visitare le antiche sale affrescate della villa ed i giardini con piante fiorite e fontane.

“Fiori e Arte in Villa Burba” è un evento per promuovere il Giardinaggio, l’Arte, l’Artigianato, l’Agricoltura, il Fatto a Mano ed il Made in Italy, in un’ottica di supporto alla cultura, all’economia, anche del territorio, al turismo ed alla valorizzazione e fruizione dei nostri importanti Beni culturali.

Durante questa occasione sarà possibile visitare le sale antiche della Villa, il filatoio, i giardini, con partenze delle visite guidate ogni ora, alle 10.00 – 11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 - 16.00 – 17.00 – 18.00. Contributo 5 € - gratuito fino a 12 anni compresi. Per gruppi è consigliata la prenotazione al tel. 329-8989533.

Il cortile della Villa sarà allietato da tantissime varietà di piante e fiori provenienti da tutta Italia con la presenza di vivaisti specializzati, che saranno disponibili a dare tutte le informazioni al pubblico per arredare ed arricchire al meglio i propri giardini e terrazzi, per la cura e conservazione di piante e fiori.

Inoltre dimostrazioni dal vivo di tecniche di artigianato, dalla tecnica dello smalto per realizzare originali gioielli alla realizzazione di acquarelli per biglietti di auguri, dalla pittura su tshirt scegliendo il proprio soggetto preferito da farsi realizzare sul posto a tante altre lavorazioni.

Per grandi e piccoli inoltre numerose saranno le degustazioni di ottimi prodotti enogastronomici selezionati.

All’interno dell’evento “Fiori e Arte in Villa Burba”, domenica alle ore 16.00, si terrà l’incontro – conferenza con dimostrazione di tecniche di realizzazione delle composizioni floreali giapponesi di ikebana, dal titolo “Ikebana, una storia giapponese” a cura di Lucia Circo, insegnante dell’Ikebana Ohara - Garden Club di Milano

A “Fiori e Arte in Villa Burba” sarà attivo il "Punto erba: porta una pianta e falla identificare", gestito dall’esperto di botanica Luciano Tei, Sabato pomeriggio dalle ore 14.00 in poi e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Verrà inoltre organizzata una Passeggiata in un percorso botanico nel parco storico dal titolo “Scopriamo insieme le erbe spontanee commestibili”, Sabato pomeriggio alle ore 16.00 e Domenica alle ore 10.30 ed alle ore 16.00 con l’esperto di botanica Luciano Tei. Abilitato all’esercizio professionale di coltivazione, riconoscimento e utilizzo della piante aromatiche ed officinali, raccolta e commercializzazione delle piante alimurgiche presso la Scuola agraria di Laives (Bolzano), Luciano Tei collabora con l'Ente di Diritto Pubblico del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, in qualità di esperto della flora e dei funghi.

La passeggiata durerà circa un’ora (massimo 15 partecipanti). E’ richiesto un contributo di 5 €.



Per i bambini tanti i laboratori didattici e gli intrattenimenti.

All’evento “Fiori e Arte in Villa Burba” ci saranno laboratori didattici e di cucina per bambini ed adulti in collaborazione con Chiara Baldanzi Food Artist Cucina Wow nei orari: Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

I laboratori di cucina saranno: “Mini bouquet di tramezzini – laboratorio salato” e “Frutta in fiore – laboratorio dolce”.

Un laboratorio dura circa 45 min, l’orario può essere scelto dal partecipante.

Il costo per laboratorio (“Mini bouquet di tramezzini” o “Frutta in fiore”) è di 10 € a bambino/adulto e 14 € se si fanno entrambi i laboratori con le due tipologie di “Mini bouquet di tramezzini” e “Frutta in fiore” o se partecipano insieme due fratelli o genitore/bambino o nonno/nipote o coppia per ogni laboratorio.



Sempre per i bambini si svolgeranno laboratori creativi ed intrattenimenti sul tema della natura e dei fiori,in modo che tutta la famiglia incontri aspetti interessanti nell’evento.

A cura di Grazia & Max – Animazione si terranno per bambini i Laboratori creativi di ceramica fredda per la festa della mamma, i Laboratori di bolle di sapone e animazione clown nell’arco delle giornate, Palloncini e Tatuaggi glitterati, per tutti i due giorni; si terrà inoltre e la “Caccia al tesoro” sabato e domenica alle ore 16.00 (è gradita la prenotazione)

Ci sarà poi il “Trucca bimbi e grandi – Fatti truccare come vuoi ! ” in orario continuato sabato e domenica a cura di Antonella Fate per le Feste.

Per i laboratori creativi, la caccia al tesoro ed il trucco è richiesto un piccolo contributo.

Nello splendido giardino di Villa Burba a Rho si potrà anche pranzare, cenare, o fare un brunch o un aperitivo, sotto gli alberi, con le cucine sul posto e gli street food, che offriranno diversi menù, per tutti i gusti, e che presenteranno particolari piatti caldi e freddi, cucine tipiche regionali, prodotti artigianali e tante novità per tutti i gusti di adulti e bambini.

In caso di pioggia saranno previsti anche dei posti per mangiare al coperto.

Vi aspettiamo !

Fiori e Arte in Villa Burba - Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio 2022

Villa Burba, Corso Europa 291, Rho (MI)



Ingresso gratuito

Piante e Fiori da tutta Italia

Artigianato Artistico di qualità di tutte le tipologie ed a tema natura

Vendita diretta dai produttori

Dimostrazioni dal vivo

Consulenze sulla cura e conservazione di piante e fiori, progettazione giardini e terrazzi, irrigazione e manutenzione

Cosmesi naturale

Laboratori didattici ed animazioni per bambini

Produzioni enogastronomiche selezionate, aree del gusto e degustazioni

Incontri a tema e conferenze

Intrattenimenti

Visite guidate a Villa Burba ed al Parco

Passeggiate e percorsi botanici alla ricerca di erbe spontanee commestibili e Punto di riconoscimento piante

Orari apertura evento al pubblico:

Domenica dalle 10.00 alle 20.00



Per informazioni e ufficio stampa:

Associazione culturale e artistica Iperbole: tel. 329-8989533 – 0331-553387 - info@associazioneiperbole.it - www.associazioneiperbole.it

Eventi doc di Myriam Vallegra: tel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it – www.eventi-doc.it