Lombardia in festa

Descrizione evento: Flowers and Love

In occasione della Festa della Mamma



Mostra di bonsai da collezione in collaborazione con il Vivaio e Museo Crespi Bonsai

Vendita diretta dai produttori piante e fiori, artigianato artistico di qualità, cosmesi naturali ed incontri di approfondimento su tecniche e produzioni

Dimostrazioni dal vivo

Laboratori didattici di cucina ed artistici per bambini

Area del gusto con prodotti enogastronomici selezionati e degustazioni

Intrattenimenti ed animazioni per bambini

Visite guidate all’ex Monastero degli Olivetani

Passeggiate e percorsi botanici alla ricerca di erbe spontanee commestibili e Punto di riconoscimento piante

Incontri e conferenze a tema

Cucine sul posto e street food



Orari apertura evento al pubblico:

Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Area di Cucine sul posto e street food - orario prolungato sabato 7 maggio fino alle ore 23.00



Sabato 7 e Domenica 8 maggio 2022, in occasione della Festa della Mamma, nello splendido complesso storico, architettonico ed artistico dell’ex Monastero degli Olivetani a Nerviano (MI) si svolgerà la rassegna “Flovers Nerviano”, con un titolo accattivante ed interessante, che unisce Flowers (Fiori) e Love (Amore per le mamme e per la città).



L’evento Flovers Nerviano ospiterà una mostra di bonsai da collezione realizzata in collaborazione con il Vivaio e Museo Crespi Bonsai nella Sala Bergognone.



Nella sala Bergognone, sarà inoltre esposta una collezione privata di abiti sartoriali d’alta moda e scenografici a tema floreale, realizzati da diversi sarti, stilisti e scenografi.



Il Parco dell’Ex Monastero degli Olivetani (ingresso da via Marzorati, 2) sarà allestito con scenografie floreali ed ospiterà produttori di piante e fiori e composizioni floreali: dalle cactacee alle succulente, dalle piante stagionali alle perenni, dagli ikebana ai kokedama, dalle rose alle piante mediterranee, dalle aromatiche alle piante da orto.



Il chiostro grande e la corte del Monastero ospiterà artigiani ed artisti provenienti da diverse Regioni d’Italia, che presenteranno oggettistica e complementi per la casa e la tavola realizzati e dipinti a mano, abbigliamento, borse, accessori moda, gioielli e bijoux originali e realizzati artigianalmente, oggettistica in legno, carta e ceramica, cosmesi naturale a base di piante e fiori.

Sarà anche presenti prodotti enogastronomici selezionati e gustosi e verranno offerte numerose degustazioni.



Nel chiostro piccolo dell’ex Monastero sarà allestita un’interessante mostra fotografica a tema realizzata dall’Associazione di fotografia Fotoclub La Rotondina.



Nella piazzetta di ingresso al Monastero, l’azienda Agricola Santa Giulia porterà il suo forno a legna e mostrerà ai visitatori come si prepara e si cuoce il pane artigianale, dando la possibilità di acquistare le pagnotte appena pronte. Verranno inoltre realizzati laboratori del pane gratuiti per bambini e adulti (sabato alle 17.00 e domenica alle 15.00) ed allestiti simpatici giochi artigianali agricoli.

Sulla piazzetta e nel parco si potrà anche pranzare, cenare, o fare un brunch o un aperitivo, sotto gli alberi, con le cucine sul posto e gli street food, che offriranno diversi menù, per tutti i gusti, e che presenteranno particolari piatti caldi e freddi, cucine tipiche regionali, prodotti artigianali e tante novità per tutti i gusti di adulti e bambini.

L’area di cucine sul posto e di street food avrà un orario prolungato al sabato sera, con apertura fino alle ore 23.00. In caso di pioggia saranno previsti anche dei posti per mangiare al coperto.

All’evento Flovers Nerviano sarà attivo il "Punto erba: porta una pianta e falla identificare", gestito dall’esperto di botanica Luciano Tei, Sabato pomeriggio dalle ore 14.00 in poi e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.



Per i bambini ci saranno laboratori didattici di cucina con la Food Artist Chiara Baldanzi, per preparare originali creazioni artistiche per bambini ed adulti, da regalare alla mamma e alle nonne (anche loro mamme), con l’utilizzo di frutta, verdura ed altri alimenti, Sabato dalle 10.00 alle 14.00 e Domenica dalle 14.00 alle 18.00.

I laboratori di cucina saranno: “Mini bouquet di tramezzini – laboratorio salato” e “Frutta in fiore – laboratorio dolce”.

Il laboratorio dura circa 45 min, l’orario può essere scelto dal partecipante.

Il costo per laboratorio (“Mini bouquet di tramezzini” o “Frutta in fiore”) è di 10 € a bambino/adulto e 14 € se si fanno entrambi i laboratori con le due tipologie di “Mini bouquet di tramezzini” e “Frutta in fiore” o se partecipano insieme due fratelli o genitore/bambino o nonno/nipote o coppia per ogni laboratorio



A cura di Grazia & Max – Animazione si terranno per bambini i Laboratori creativi di ceramica fredda per la festa della mamma, i Laboratori di bolle di sapone e animazione clown nell’arco delle giornate, Palloncini e Tatuaggi glitterati, per tutti i due giorni; si terrà inoltre e la “Caccia al tesoro” sabato e domenica alle ore 16.00 (è gradita la prenotazione)

Ci sarà poi il “Trucca bimbi e grandi – Fatti truccare come vuoi ! ” in orario continuato sabato e domenica a cura di Antonella Fate per le Feste.

Per i laboratori creativi, il truccabimbi e la caccia al tesoro è previsto un piccolo contributo.

Flovers Nerviano è promosso dal Comune di Nerviano e da Associazione culturale e artistica Iperbole e per la sua qualità è patrocinato da Regione Lombardia e Comune di Nerviano.



Vi aspettiamo !

Sabato 7 e Domenica 8 Maggio 2022

Ex Monastero degli Olivetani e Parco

Ingressi da Piazza Manzoni e da Via Marzorati 2

Nerviano (MI)

Ingresso gratuito



Flovers Nerviano

Ex Monastero degli Olivetani e Parco

Ingressi da Piazza Manzoni e da Via Marzorati 2, Nerviano (MI)



Pagina FB: Flovers Nerviano



Per informazioni e ufficio stampa:

Associazione culturale e artistica Iperbole: tel. 329-8989533 – 0331-553387 - info@associazioneiperbole.it - www.associazioneiperbole.it

Eventi doc di Myriam Vallegra: tel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it – www.eventi-doc.it