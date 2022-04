Lombardia in festa

Non definito

Descrizione evento: Mentre MilanoPianoCity sta per andare in scena, MassimoAlbaneseAcademye StillRocking portano nell'hinterland milanese tre giornate dedicate al mondo del pianoforte.

I giorni 6-7 e 8 maggio 2022 si terrà la MASTERCLASS di PIANOFORTE tenuta dalla prof.ssa Iole Costa (docente di pianoforte presso il Liceo Coreutico e Musicale "Don L.Milani" di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari).

Il corso avrà luogo proprio nelle sale prova StillRocking (Str. Padana Superiore, 18/Edificio Q2, 20063 Cernusco sul Naviglio Milano) e si concluderà con un concerto (esibizione dei migliori allievi) domenica 8 maggio alle ore 17.00 presso il Centro Culturale "Giuseppe Verdi" di Milano Segrate.