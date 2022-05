Lombardia in festa

Descrizione evento: Domenica 8 Maggio, dalle 15:00 alle 18:00, nel cortile della Scuola San Pio V, in Via Ennio 16 a Milano, (attiguo Teatro Oscar) torna l’ultimo appuntamento con il progetto Alla ricerca dell’identità perduta – Le avventure di Dana e Taro, ideato da Teatro Oscar DanzaTeatro, realizzato con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano Onlus e patrocinato dal Municipio 4. L’evento prevede un pomeriggio all’aperto, all'insegna dell'allegria, ricco di attività, laboratori creativi e tantissimi giochi. Tutte le proposte saranno ad accesso libero, dedicate ai bambini dai 4 agli 8 anni. Oltre alle numerose attività, ad animare l’evento contribuiranno Dana e Taro, due simpatici personaggi, (interpretati dagli attori Daniela Iotti e Paolo Pavesi) che coinvolgeranno, nella loro bizzarra avventura, i bambini presenti. Insieme potranno festeggiare la sconfitta del mostro invisibile che, nel lungo periodo d’isolamento, si è nutrito di rabbia, di paura e gioire per il recupero delle loro GEMME PREZIOSE disperse in tutta Milano, contenute nel Gioiometro! Il lieto fine della storia è assicurato! Il progetto Alla ricerca dell’identità perduta – Le avventure di Dana e Taro, articolato su tre incontri in presenza e interazioni settimanali sui social, nasce nel scorso mese di ottobre dall’esigenza di riattivare e mantenere viva la partecipazione del pubblico fidelizzato e incrementare il bacino di utenza delle attività culturali sul territorio, raggiungendo anche le fasce più deboli della popolazione. Gli eventi sono replicati anche nei cortili del quartiere Molise-Calvairate, grazie alla collaborazione con l’Associazione Berardi Onlus. Quartiere Calvairate, edilizia pubblica nata nella allora zona di estrema periferia da cui prende il nome, alla fine degli anni ’20 del secolo scorso. Oggi è popolato da molti anziani e famiglie d’immigrati con bambini. Per questi ultimi sono pochissime le occasioni di svago creativo, vuoi per le difficoltà socio-economiche delle famiglie, vuoi per il semi-isolamento condizionato dalla pandemia, negli ultimi due anni. “Tenendo conto dei due incontri, è interessante rilevare l’iniziale titubanza di mamme e bambini (invitati attraverso chat e contatti personali dalle associazioni operative nel contesto) poi sciolta nell’allegria dei piccoli e nella loro crescente voglia di mettersi in gioco. Altresì interessante e significativa la constatazione che al secondo incontro gli animatori fossero invece attesi, come una simpatica e gioiosa tradizione acquisita” pone l’accento Mariangela Simini dell’Associazione Luisa Berardi ODV “Per concludere, iniziative di questo tipo sono di grande valore per almeno due buone ragioni: mettere in relazione mondi vicini territorialmente ma lontani nei vissuti, e offrire occasioni di sano divertimento a chi solitamente non ne fruisce”. Alla ricerca dell’identità perduta - Le avventure di Dana e Taro Luogo: Scuola San Pio V, in Via Ennio 16 Milano Ingresso libero, prenotazione consigliata: prenotazioni@teatrooscardanzateatro.it Tel. 02 5455511 – 3355294652 Daniela Monico CREDITI TOTALI: Responsabili di Progetto Daniela Monico Vera Di Marco Attori Daniela Iotti Paolo Pavesi Regia e Montaggio Francesco Puppini Operatore Emiliano Neroni Trucco Marta Tenaglia Floriana Sechi Collaboratrice Aurora Mezzenga Musiche originali Paolo Pavesi Grafica Giulia Dimino Grazie a… Scuola del Piccolo Circo Auditorium Verdi Mudec Planetario Teatro Oscar Brigida Cesareo per il contributo creativo e…il piccolo Cesare Parisi per la Voce del Gioiometro Ente di Formazione TEATRO OSCAR DANZATEATRO Ente di formazione Teatro Oscar DanzaTeatro è una realtà in Milano che offre formazione e produzione di spettacoli di Danza e di Teatro. Nel percorso didattico, oltre ai regolari corsi delle diverse discipline, sono previsti corsi di Avviamento Professionale e la possibilità di inserimento nelle produzioni della Compagnia. La Scuola del Teatro Oscar, nata nel 1999 sotto la direzione di Monica Cagnani, ha ricevuto nel 2009 il riconoscimento del valore del progetto educativo e dell’alta professionalità didattica con il conferimento dell’attestato di Civica Benemerenza “Ambrogino d’Oro”, e nel 2015 ha ottenuto la certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 e l’accreditamento ai servizi della formazione di Regione Lombardia. 