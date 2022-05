Lombardia in festa

Descrizione evento: MADE4ART di Milano è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17, nel cuore di Brera, Tracce su persa memoria, personale della pittrice Daniela Bozzani, un progetto a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. Ideale prosecuzione della mostra Feelings, tenutasi nel giugno del 2021 sempre allo spazio MADE4ART, la nuova esposizione vede ora proposta al pubblico una selezione di lavori rappresentativa della più recente produzione di Daniela Bozzani. Dipinti su tela o su carta, insieme a un nutrito nucleo di collage, si riveleranno sorprendenti tramiti per immergersi ancora e in maniera più profonda nella dimensione interiore dell’Artista, rapportandosi direttamente e senza mascheramenti con le emozioni e le impressioni sperimentate nella quotidianità, con le tracce che l’esperienza della vita ha lasciato nella sua memoria. Lavori tra astrazione e figurazione, realizzati con tecniche diverse su differenti formati, dove il colore diventa assoluto protagonista, in un messaggio di positività e di fiducia nei confronti del futuro. Tracce su persa memoria sarà aperta al pubblico dal 17 al 31 maggio 2022, visitabile prenotando il proprio appuntamento con una mail a info@made4art.it; opening su invito martedì 17 maggio dalle ore 17 alle 20. Per i collezionisti e per coloro che desiderassero ricevere maggiori informazioni sulle opere o una consulenza per arredamento e interior design sarà anche possibile fissare un colloquio telefonico o tramite videochiamata. Daniela Bozzani. Tracce su persa memoria a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo 17 - 31 maggio 2022 Opening su invito martedì 17 maggio ore 17 - 20 Lunedì ore 15 - 19.30, martedì - venerdì ore 10 - 19.30, sabato ore 15 - 18 Esposizione visitabile su appuntamento Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio Catalogo digitale della Collana MADE4ART scaricabile gratuitamente da www.made4art.it MADE4ART Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura Via Ciovasso 17, Brera District, 20121 Milano, Italia Fermate metropolitana Lanza, Cairoli, Montenapoleone www.made4art.it, info@made4art.it, +39.02.23663618