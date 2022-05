Lombardia in festa

Descrizione evento: SABATO 4 GIUGNO ore 20.30



Una cena insolita, misteriosa e divertente adatta a tutti anche a famiglie con bambini.

Il tutto si svolgerà all’aperto, la cena sarà accompagnata per tutta la durata dallo spettacolo teatrale della compagnia teatrale “ L’ incontro ” (ex Teatro lavori in corso), attori professionisti capaci di creare un’atmosfera da film coinvolgendo i commensali con supposizioni ed indizi in una storia curata nei minimi dettagli ambientata nelle terre giamaicane con pirati e piratesse, carcere e governatori, il tutto estremamente realistico che coinvolgerà gli ospiti sul piano partecipativo per risolvere l’enigma e scoprire chi è il colpevole!

Prenotate la vostra Cena con Delitto e diventate protagonisti????per una sera, fate gruppo al vostro tavolo ed investigate tra indizi e sospetti per scoprire la verità!

POSTI LIMITATI prenotazioni entro il 28 MAGGIO !!!

Menù:

€.25 adulto: antipasti, doppio primo, secondo, contorno, dolce, acqua e vino, caffè

€.10 menù bambino under10 anni: a scelta un primo o un secondo, contorno, dolce e bibita.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI



Tel. 334 840 9462 oppure tel. 347 641 5199

mail torrboxevents@virgilio.it