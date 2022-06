Lombardia in festa

Descrizione evento: Bagatti Market Prima Edizione Giardino Villa Bagatti Varedo (MB) Dalle ore 11.00 alle ore 20.00 Ingresso gratuito Domenica 12 Giugno Villa Bagatti A Cielo Aperto presenta, in collaborazione con LeCarrousel di Milano, la prima edizione di Bagatti Market. Una trentina di gazebi invaderanno il giardino della Villa dalle ore 11.00 alle ore 20.00. LeCarrousel propone solo oggetti particolari ricercati, fatti a mano, creati e pensati da artigiani contemporanei artisti e creativi accuratamente selezionati.

Non solo proposte suggestive di abiti sartoriali, gioielli materici, colori per i più piccoli, idee su carta, emozioni su tela, ma anche freschi accessori, sfiziose composizioni, versatili ceramiche. Alle ore 11.30 Burattini in carne ed ossa di e con Selena Bortolotto. Performanche visual dove l'artista mette in scena piccole grandi storie. Un linguaggio comico e poetico senza parole, lascia spazio alle possibilità espressive di parti differenti del corpo: piedi, ginocchia e mani prendono vita e diventano inaspettati burattini in carne e ossa. Adatto a Bambini dai 4 anni / Attività gratuita I prossimi appuntamenti di Bagatti Market sono 10 luglio e 4 settembre.

INGRESSO GRATUITO INFO milanolecarrousel@gmail.com Bagatti Market curato da Michela Muroni di LeCarrousel è inserito nella rassegna VILLA BAGATTI A CIELO APERTO organizzata da ViaAudio. VILLA BAGATTI A CIELO APERTO Villa Bagatti vi aspetta per una nuova stagione A Cielo Aperto!

Anche quest’anno torna ad animarsi la splendida Villa Bagatti Valsecchi in versione open-air per un’estate di eventi nel fresco del parco!

Dal giovedì alla domenica, a partire dal 29 maggio, nella suggestiva cornice della storica villa ottocentesca e del suo incantevole parco vi aspettano lounge bar e ristorante, musica dal vivo, djset e serate a tema, mercatini ed eventi culturali per trascorrere piacevoli giornate all’aria aperta e serate in compagnia sotto le stelle. Un luogo unico, che ogni settimana dal giovedì all’ora dell’aperitivo aprirà sarà pronta ad ospitare oltre 400 persone su 2000mq di verde: vi aspettiamo per una birra fresca, una cena al tramonto, o per proseguire la serata con musica ed eventi tra le luci del parco.

La domenica, dalle 11 di mattina attività ed eventi tematici, pic-nic, attività e proposte culturali per tutti i gusti e per tutta la famiglia! GLI INGREDIENTI DELL'ESTATE 2022: Deliziosa cucina a Cielo Aperto con Specialità Emiliane

Birre Artigianali & Cocktail Bar

Area Ristorante con centinaia di posti

Boschetto Lounge Bar per Aperitivi al fresco

Musica dal Vivo, Dj set e Serate a Tema

Corner Dolci Golosità e Gelateria

Giovedì sera Un Drink nel Bosco: Cocktail a 5€

Area Bimbi con Gonfiabili e Mini Luna Park

Domenica a Pranzo, Pic-Nic e Bagno di Sole nel Parco, eventi tematici e culturali ORARI DI APERTURA:

Giovedì - Venerdì - Sabato dalle 18.30 alle 1.00

Domenica dalle 11.00 alle 24.00 COME ARRIVARE

Gli spazi open air della Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, in provincia di Monza e Brianza, hanno ingresso da Via Vittorio Emanuele II, 48. Oltre che a piedi ed in bicicletta, puoi raggiungerci in auto (ci sono tanti parcheggi nelle immediate vicinanze, consigliato quello di Via F. Rebuzzini) La Villa è facilamente raggiungibile in treno, la stazione di Varedo dista solo 7 minuti a piedi.