Lombardia in festa

Descrizione evento:

16:30 - Ritrovo e suddivisione in gruppi per visita guidata

17:00 - 18:00 - Visita guidata

18:00 - 19:30 - Degustazione con musica dal vivo





Prezzo: € 35,00

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-jazz-wine-visita-alla-cantina-degustazione-e-musica-dal-vivo-in-vigna-322280017207 indicando nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. I biglietti saranno disponibili solamente online fino ad esaurimento posti.



Non sarà necessario stampare il tuo biglietto. Potrai semplicemente comunicarci il tuo nome all'arrivo.



Durante l'evento verranno svolte delle riprese video e scattate fotografie che potrebbero includere gli spettatori. Completando la registrazione su Eventbrite acconsenti ad essere filmato o fotografato. Se questo ti crea problemi, contattaci e cercheremo di venire incontro alle tue esigenze.



Per qualunque altra domanda, scrivi ad Alice: 345 04 26 837 (anche Whatsapp) / alice@hiddenjams.it



Una coperta o cuscino: la degustazione si svolgerà su un prato, per cui sei libero di portare coperte, cuscini o qualsiasi cosa ti faccia stare comodo. Al tuo arrivo, potrai già posizionare le tue cose in modo tale da poter effettuare la visita in comodità.

Ilaprirà le sue porte per uno speciale evento dedicato al vino e alla musica dal vivo.Situata nel cuore del paesaggio vitivinicolo del Roero - Patrimonio Mondiale dell'UNESCO insieme a Langhe e Monferrato - Cascina Occhetti presenta le sale di vinificazione, la bottaia e la barricaia dell'azienda vitivinicola Poderi Moretti.L'evento inizierà con una visita guidata, durante la quale gli ospiti potranno esplorare la cantina ed i vigneti e scoprire le varie fasi di produzione e invecchiamento del vino.A seguire, il giardino della Cascina con vista sui vigneti accoglierà i partecipanti per una degustazione di vini e prodotti tipici, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo dei Just in Trio., Frazione Occhetti, 40, 12040 Monteu Roero CNSabato 18 Giugno 2022 dalle ore 16.30 alle ore 19:30nocciole tostate e vini: Roero Arneis DOCG, Vino bianco dolce MPF, Dolcetto d’Alba DOC, Langhe Rosato DOC, Barbera d’Alba DOC, Barbera d’Alba Superiore DOC, Langhe Barbera DOC, Langhe DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Nebbiolo d’Alba DOC, Roero Riserva DOCG, Barolo DOCG, Vino spumante metodo classico VSQ BrutSi consiglia di indossare scarpe e vestiti comodi e di portare con sé una giacca leggera o una maglia in quanto la temperatura nelle cantine potrebbe essere fresca.Pop-Chic è il termine che definisce la loro musica. Contrabbasso, chitarra e voce si uniscono con lo scopo di creare atmosfere essenziali, allegre, ma di classe. Dai Beatles a Sting passando per Madonna, Elvis ed i grandi classici del jazz... il tutto a modo loro. La base ritmica, la pulsazione, il movimento, sono affidati al contrabbasso di Alberto Palumbo. L’armonia, la ricerca dei suoni, i giochi sulle corde sono della chitarra di Leonardo Rinaudo. La voce, libera di muoversi su questa essenzialità, capace di accarezzare e di graffiare è di Fabriana Flauret.L'azienda Poderi Moretti ha radici profonde, come le proprie viti.È nata dall’unione di due storiche famiglie di Monteu Roero, la famiglia Moretti e la famiglia Occhetti, che sin dall’inizio del 1600 coltivano la terra e tramandano di generazione in generazione le proprie conoscenze.Attualmente viene gestita da Francesco Moretti e dai suoi figli, Alessandra e Riccardo, che curano i 40 ettari aziendali di cui 22 a vigneto nel massimo rispetto per la natura e per l’ambiente che li circonda.Hidden Jams è un progetto che nasce con l'obiettivo di esaltare destinazioni, aziende e siti di rilevanza paesaggistica, turistica e culturale tramite l'organizzazione di concerti e piccoli eventi.