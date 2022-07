Lombardia in festa

Descrizione evento: "Sound Images" è una mostra dedicata alle opere visive di Andrea Centazzo, lavori grafici e pittorici nati da e attorno alla notazione musicale che l’artista ha iniziato a produrre negli anni 80, e che sono stati esposti in importanti personali e collettive nelle maggiori gallerie italiane ed estere. Le opere esposte, tra cui diversi originali mai visti provenienti dalla collezione privata dell’artista, e la serie completa della "Immaginografie" (1984) prestata dall’Archivio Centazzo di Bologna, coprono un arco che va dal 1980 al 1987, con più un lavoro concepito appositamente per la mostra, uno speciale “remake 2022” di un’installazione creata nel 1985 a partire da fotocopie trattate e dipinte del manoscritto autografo della composizione "Cjant, concerto per piccola orchestra" (1983). La mostra è realizzata in collaborazione con Fondo e Archivio Centazzo, Biblioteca delle Arti, Sezione di Musica e Spettacolo, Università di Bologna, ed è un evento collaterale del Festival Ictus Festival che si svolgerà presso il Teatro Out Off di Milano dal 4 al 7 luglio. Un catalogo dedicato, a cura di Walter Rovere, sarà prodotto da MADE4ART nell’autunno. Spazio di ascolto e sperimentazione, Erratum si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti. Comunicazione della mostra a cura di MADE4ART. Andrea Centazzo. Sound Images a cura di Walter Rovere 2 - 10 luglio 2022 Inaugurazione sabato 2 luglio ore 19 Per gli altri giorni l’apertura sarà esclusivamente su appuntamento Progetto realizzato con la partecipazione di Fondo e Archivio Centazzo ABIS Biblioteca delle Arti, Università di Bologna Festival Ictus Festival ERRATUM Viale Andrea Doria 20, 20124 Milano www.erratum.it | erratumemme@gmail.com | +39.333.9692237 Comunicazione a cura di MADE4ART Comunicazione e servizi per l’arte e la cultura www.made4art.it | press@made4art.it