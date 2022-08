Descrizione evento: Compie 10 anni l'evento Sposimmagine più prestigioso e conosciuto: la fiera degli sposi "Nozze d'Autore a Villa Borromeo" di Cassano d'Adda, domenica 6 novembre 2022, dalle 10:00 alle 18:30 a ingresso gratuito. La manifestazione ormai immancabile a Cassano d'Adda e fra le più prestigiose fiere sposi in Lombardia, Nozze d'Autore by Sposimmagine si contraddistingue per la magica atmosfera da sogno che la celebre Villa Borromeo garantisce in ogni stagione, come anche per la qualità, la raffinatezza e l'accessibilità delle proposte dei circa 50 espositori selezionati presenti ogni anno, sempre attenti alla personalizzazione del servizio e all'eccellenza artigianale dei loro prodotti e delle loro creazioni. Presente servizio bar, parcheggio gratuito. Preregistrazioni disponibili da settembre per avere diritto a speciali omaggi e promo fiera.