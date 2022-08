Lombardia in festa

Descrizione evento: ????BRIGHTON ROCK EVENTS PRESENTA ????

????QUEEN DAY ITALIA ????

????11 SETTEMBRE 2022 ????

??LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL’ADDA ??





In occasione del 76° compleanno di Freddie Mercury, un grande evento dedicato alla musica dei Queen, un Guitar Contest, esposizioni, tribute band e Special Guest Stars per una domenica all'insegna della grande musica al Live Music Club di Trezzo sull’Adda.



Oltre 6 ore di spettacolo!



Un'occasione imperdibile per vivere un’intera domenica dedicata alla celebrazione dei Queen con ospiti nazionali ed internazionali sul palco.



Saranno con noi la fantastica KERRY ELLIS, che ha accompagnato Brian May nel Candlelight Tour ed inciso con lui diversi album; e CESAREO di Elio e le Storie Tese, grande fan ed estimatore dei Queen, che ha in serbo per noi una fantastica sorpresa!



Musica suonata ai massimi livelli! Le migliori tribute band si esibiranno per noi:

The Royal Call - da Genova

Queen On Five - da Novara

Stones Cold Crazy - da Milano

Queen Rocks All Stars Band - che racchiude il meglio del meglio della scuderia Brighton Rock



Dopo il grande successo del concerto “A Rendez-vous at The Opera - Symphonic Rock” del 27 Novembre scorso presso il Teatro Comunale di Imola, avremo la partecipazione straordinaria dell'Orchestra Sursum Corda di Bologna, diretta dal M° Barbara Manfredini, con il coro di 8 elementi e la soprano Lucilla Falcone.



Durante l'evento, una raccolta fondi in favore della Mercury Phoenix Trust, l'organizzazione fondata da Brian May, Roger Taylor ed il loro manager Jim Beach in memoria di Freddie Mercury per contrastare la diffusione dell'Aids in tutto il mondo.



Non vi rimane che mettervi comodi e godervi lo spettacolo!



Sono disponibili 2 tipologie di biglietto, con scelta del posto a sedere: Platea e Meet & Greet con Kerry Ellis.



I biglietti Meet&Greet sono SOLTANTO 20! Non lasciateveli scappare!



BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA SU:

https://www.mailticket.it/manifestazione/K733/queen-day-italia



INFOLINE: 349 713 81 88

brightonrockevents@gmail.com



https://fb.me/e/3esuDa86m