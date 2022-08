Lombardia in festa

Descrizione evento: Sabato 3 e Domenica 4 Settembre 2022 si terrà nel magnifico centro storico della città di Vigevano, la manifestazione “Fiori e Arte al Castello”, che abbraccerà i suggestivi saloni sotterranei del Castello, il giardino della Cavallerizza e la spettacolare Piazza Ducale, in un percorso continuativo di visita e di scoperta.

La manifestazione, proposta da Associazione Iperbole ed accolta positivamente dal Comune di Vigevano, vuole riprendere il tema dei fiori dell’evento che si svolgeva in città anni addietro, Vigevano in Fiore, ma concentrandolo nelle aree centrali e più suggestive della città, e facendo, contemporaneamente, conoscere e valorizzare l’importante contesto storico, artistico ed architettonico del grande medievale Castello Visconteo Sforzesco e della grandiosa rinascimentale Piazza Ducale, tra le piazze più belle d’Italia.

Il percorso dell’evento, infatti, non vuole essere solo di tipo espositivo e commerciale, bensì intende promuovere e valorizzare il florovivaismo, l’arte, l’artigianato, l’enogastronomia di qualità, in un contesto specifico di arte, cultura, storia, prestigio, in un abbinamento e scambio reciproco tra arte ed artigianato del passato ed arte ed artigianato del presente.

La rassegna “Fiori e Arte al Castello” vedrà la partecipazione di espositori con piante, fiori in tante varietà, dalle piante fiorite alle aromatiche, dalle piante acquatiche alle specie più particolari, dalle cactacee e succulente alle annuali e perenni e tanto altro. E poi ci saranno espositori con arte ed artigianato artistico, con cosmesi e prodotti naturali e con produzioni enogastronomiche particolari.

Espositori di qualità e selezionati, provenienti da diverse Regioni italiane, dal Nord, Centro e Sud Italia accoglieranno i visitatori, proponendo le loro interessanti produzioni.

La manifestazione sarà ambientata nelle sale sotterranee del Castello, nel giardino della Cavallerizza e nella Piazza Ducale, creando una grande area pedonale, dove visitare, passeggiare e rilassarsi, in un contesto elegante, storico e di grande pregio.

Ci saranno poi dimostrazioni dal vivo di tecniche di artigianato, per vedere dal vivo come si realizzano diverse produzioni manuali e si potranno chiedere spiegazioni e approfondimenti gratuiti, tutto il giorno, ai florovivaisti sulla coltivazione di numerose tipologie di piante, sulla cura, conservazione, bagnatura etc., oltre a farsi consigliare per l’acquisto di piante per il giardino o il balcone da sistemare adesso per avere sempre ambienti fioriti anche per tutto l’autunno e l’inverno e per le successive fioriture primaverili, nonché per un regalo etc.

L’evento ospiterà anche un’interessante mostra fotografica di presentazione del libro “Mani”, scritto dall’autore e fotografo Paolo Mansolillo in collaborazione con Luciano Fumagalli, giornalista e redattore di importante testate. Il libro è edito dalla Casa Editrice Altromondo Editore e sarà possibile ordinarne delle copie in mostra. Le accattivanti immagini fotografiche ed i testi del libro “Mani” rappresentano un viaggio nei borghi e nelle città d’Italia, attraverso i gesti precisi, sapienti, antichi degli artigiani che resistono all’omologazione, alla produzione di massa, e mantengono vivi mestieri scomparsi o in via di estinzione, che un tempo popolavano i centri storici. Ogni immagine racconta mani capaci di creare ancora meraviglie, ancora un’arte autentica anche in umili oggetti di uso quotidiano. È una bellezza che ci ricorda la nostra storia e ci riporta alle nostre radici.

Nel giardino della Cavallerizza sarà allestita un’area ristoro con cucine sul posto e street food, con menù in varietà, dove si potrà pranzare, cenare o prendersi un aperitivo, con servizio ad orario continuato.

La manifestazione Fiori e Arte al Castello sarà allietata, sabato pomeriggio e domenica, dagli artisti di strada Marina e Paco "Non solo Swing", duo musicale voce e sax elettronico con supporto di backing track, che accompagneranno l'evento con un vasto repertorio che spazia dallo swing italiano e americano, jazz, bossanova, evergreen italiani ed internazionali e - per l’evento - saranno eseguiti brani sul tema dei fiori.

Per i bambini, Domenica 4 settembre, ci saranno laboratori didattici di cucina salati e dolci con la Food Artist di Cucina Wow Chiara Baldanzi, per preparare originali creazioni artistiche dolci e salate per bambini ed adulti a tema fiori e natura.

Il laboratorio dura circa 45 min, l’orario può essere scelto dal partecipante.

E’ richiesto un piccolo contributo che include cibi e utensili per realizzare le opere, che i bambini porteranno a casa. Anche i bambini piccoli possono svolgere i laboratori con l’aiuto dell’insegnante e dei genitori.



Domenica 4 Settembre, ci saranno, inoltre, in orario continuato, a cura di Antonella Fata per le Feste:

- Laboratori creativi ed artistici;

- Palloncini e Tatuaggi glitterati;

- “Trucca bimbi e grandi – Fatti truccare come vuoi !

Per i laboratori creativi ed il trucco è richiesto un piccolo contributo.

In occasione della manifestazione “Fiori e Arte al Castello”, domenica 4 settembre 2022, partenza visite alle 10.30, alle 11.40, alle 15.00 ed alle 16.30 si terranno le visite guidate alla scoperta degli spazi del castello – esterni ed interni (Durata visita guidata 1 h e 15 min circa; costi: intero 10 €, ridotto over 70 anni 8 €, ridotto ragazzi (8 – 14 anni) 6 €, bambini fino a 7 anni gratuito. Acquisto dei biglietti e partenza visita presso Infopoint Castello. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0381-691636 – e-mail: infopointcastello@comune.vigevano.pv.it).

Segnaliamo, inoltre, altre due interessanti iniziative, che si svolgono in concomitanza con l’evento Fiori e Arte al Castello di Vigevano:

Alle 20.45 di Sabato 3 settembre, si terrà nel cortile del Castello di Vigevano uno spettacolo dal titolo “Finchè social non ci separi” con Katia Follesa e Angelo Pisani organizzato da Promoter di Pavia (info tel. 340-5334916).

Invece, Domenica 4 Settembre alle 20.45 si svolgerà lo spettacolo per bambini “La Bella e la Bestia”, sempre nel cortile del Castello di Vigevano, organizzato da Promoter di Pavia (info tel. 340-5334916).

Vi aspettiamo all’evento Fiori e Arte al Castello ed a tutte le iniziative promosse !

La manifestazione “Fiori e Arte al Castello” è promossa da Associazione culturale e artistica Iperbole in collaborazione con il Comune di Vigevano, è Patrocinata da Regione Lombardia e Comune di Vigevano ed organizzata con il supporto di Eventi doc di Myriam Vallegra.



Mostra mercato di Piante, Fiori, Vivai

Con Arte e Artigianato artistico di qualità,

Prodotti naturali e Prodotti enogastronomici selezionati

Con vendita diretta al pubblico, dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici di cucina e creativi per bambini, conferenze ed incontri con gli artigiani, mostra fotografica di presentazione del libro “Mani”, musica dal vivo ed intrattenimenti con artisti di strada, cucine sul posto e street food

Sabato 3 e Domenica 4 Settembre 2022

Sale sotterranee del Castello, Giardino della Cavallerizza, Piazza Ducale

Vigevano (PV)

Ingresso al pubblico gratuito

Orario apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00





Per informazioni e ufficio stampa:

Associazione Culturale ed Artistica Iperbole

Cel. 329-8989533 – info@associazioneiperbole.it – www.associazioneiperbole.it

Eventi doc di Myriam Vallegra

cel. 347-4009542 - info@eventi-doc.it - www.eventi-doc.it