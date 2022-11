Lombardia in festa

Descrizione evento: a cura di Gigliola Foschi MADE4ART Via Ciovasso 17, Milano | Brera District 18 - 27 novembre 2022 Opening venerdì 18 novembre ore 18 - 20 MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, una mostra personale dell’artista Isabella Accenti a cura di Gigliola Foschi. In esposizione una serie di opere di forte impatto visivo che, prendendo origine da fotografie vintage legate a epoche passate o a ricordi famigliari, sono frutto di una sapiente trasformazione digitale eseguita dall’artista tramite sovrapposizioni, scomposizioni e riproduzioni, insieme a una complessa lavorazione manuale su pregiata carta cotone. Pezzi unici che ci riportano al fascino e all’eleganza dei primi del Novecento, all’Art Déco e alle Avanguardie storiche, a personaggi che rappresentano vere e proprie icone nel nostro immaginario collettivo, fondendoli insieme e proiettandoli nella contemporaneità: un universo fatto di accenni e citazioni, invenzioni e fantasmagorie a cui la creatività dell’artista ha dato vita tramite il colore e il gioco delle linee e delle forme, impiegando un linguaggio artistico di grande originalità e profonda poesia. Come suggerisce Gigliola Foschi nel testo critico Isabella Accenti e i suoi nuovi “quadri fotografici”: «Con la “sua” TIMELESSART Isabella Accenti riesce a estrapolare dal passato la memoria di un volto o di una persona per riportarla in vita e renderla immortale, affinché possa oltrepassare i confini del tempo. Il passato, nelle sue immagini “fatte a mano”, emerge fuso e amalgamato con scomposizioni geometriche e dinamiche di linee e superfici, colori e piani, che rendono le sue opere vibranti e vitali». TIMELESSART sarà aperta al pubblico dal 18 al 27 novembre 2022, visitabile prenotando il proprio appuntamento con una mail a info@made4art.it; opening venerdì 18 novembre dalle ore 18 alle 20, per gli altri giorni apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 19 e il sabato dalle ore 15 alle 18. Per i collezionisti e per coloro che desiderassero ricevere maggiori informazioni sulle opere o una consulenza per arredamento e interior design sarà anche possibile fissare un colloquio telefonico o tramite videochiamata Skype. Isabella Accenti. TIMELESSART a cura di Gigliola Foschi 18 - 27 novembre 2022 Opening venerdì 18 novembre ore 18 - 20 Orari di apertura dal 19 novembre: lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 19, sabato ore 15 - 18 Ingresso gratuito su appuntamento Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio Catalogo della Collana MADE4ART disponibile in sede o scaricabile gratuitamente su www.made4art.it MADE4ART Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura Via Ciovasso 17 (Brera District), 20121 Milano, Italia Fermate metropolitana Lanza, Cairoli, Montenapoleone www.made4art.it, info@made4art.it, +39.02.23663618