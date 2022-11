Lombardia in festa

Descrizione evento: VOLTI E PAROLE DI DONNE non è soltanto uno spettacolo, ma è uno straordinario scrigno dentro al quale Irene Carossia lascia fluire la voce delle donne, celebrando il valore identitario di sentimenti, emozioni, battaglie.

Storia e percezione del mondo si inseguono in questo racconto che si snocciola seguendo l’ordine alfabetico, attraverso le parole della vita delle donne.

Dalla A alla Z un intreccio prezioso per narrare il valore dell’esistenza delle donne e la pienezza del femminino profondo, arcaico, potente, che pure troppo spesso è messo a tacere, segregato dentro a corpi umiliati, negati, violati.

In una società nella quale la prospettiva di sguardo sulle donne è, troppo spesso, esterna a loro stesse, questo spettacolo offre l’opportunità di ascoltare e osservare dall’interno, attraverso gli occhi, le anime, l’arte di tante donne.

Poetesse, scrittrici, artiste, ma anche creature nate per vibrare sulla scena, personaggi dentro i quali Carossia esalta le emozioni e la verità umana, anche le verità troppo a lungo taciute.

La parola recitata che si alterna alla voce cantata, la trama e l’ordito del racconto, di questo preziosissimo tessuto che disvela la sua pienezza parola dopo parola, accento dopo accento.

Irene Carossia, tessitrice di emozioni, è sola in scena con il suo pianoforte, sola soltanto all’apparenza, poiché ricompone un cerchio sacro dentro al quale celebra la pienezza dell’essere donna, tenendo per mano tutte le protagoniste alle quali restituisce la voce.

Nel mese ufficialmente dedicato alla lotta contro la violenza VOLTI E PAROLE DI DONNE si pone come occasione di riflessione, di conoscenza, di condivisione.

Un percorso di acquisizione di consapevolezza per le donne, ma anche un importante stimolo alla condivisione e alla solidarietà.

Il teatro offerto nel suo fondamentale ruolo di motore del disvelamento, trampolino della verità umana, sapiente arco dal quale scoccare frecce di conoscenza e libero arbitrio.